Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı