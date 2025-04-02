Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2 Nisan'da Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından merak edilen bir konu oldu. 2025 yılı için belirlenen Borsa İstanbul çalışma takvimine göre, bayram tatili sonrasında borsanın açık ve kapalı olduğu günler netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün süreceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından kamu çalışanları idari izinli sayıldı ve tüm hafta boyunca izinli olacaklar. Peki, 2 Nisan'da borsa işlem yapacak mı? 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri nasıl? İşte, ayrıntılar...