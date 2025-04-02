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Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:11

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2025 Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yatırımcılar, Borsa İstanbul'un işlem takvimini merak ediyor. Bayram dönemi boyunca borsa işlemleri durmuşken, yatırımcılar 2025 Bayram sonrası Borsa İstanbul'un açılış tarihini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Borsa İstanbul açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri...

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2 Nisan'da Borsa İstanbul'un açık olup olmadığı, Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından merak edilen bir konu oldu. 2025 yılı için belirlenen Borsa İstanbul çalışma takvimine göre, bayram tatili sonrasında borsanın açık ve kapalı olduğu günler netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 gün süreceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından kamu çalışanları idari izinli sayıldı ve tüm hafta boyunca izinli olacaklar. Peki, 2 Nisan'da borsa işlem yapacak mı? 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri nasıl? İşte, ayrıntılar...

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

BORSA AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erdi bununla birlikte, 2 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olmadığı için Borsa İstanbul her zamanki saatinde işlem görmeye başlayacak.

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Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2-3-4 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı tatilinin ardından faaliyetlerine devam edecek. Kamuya yönelik 9 günlük idari izin dönemi Borsa İstanbul'u etkilemiyor. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinde borsa işlemleri sürdürülecek ve açık olacaktır.

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

BORSA TAKAS TARİHLERİ

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

Borsa açıldı mı, ne zaman açılacak? 2 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul çalışma saatleri gündemde

2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı

29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı

30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı

23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı

1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı

19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı

5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı

15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı

30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı

28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı