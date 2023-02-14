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Haberler Yaşam Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 18:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 18:59

Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu paylaştı. Bu açıklama sonrasında yatırımcılar "Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) üzerinden yapılan duyuruda o tarih de bildirildi. Peki, Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte detaylar.

Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

Borsa İstanbul'da 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 8 Şubat'ta devre kesici uygulanmış ve o günkü işlemler iptal edilmişti. Yatırımcılar işlemlerin yeniden başlayacağı o tarihi beklerken bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yaşanan volatilite artışı nedeniyle devre kesici uygulanmış ve borsa 5 günlüğüne işlemlerini durdurmuştu. Peki, Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte borsada son durum ve tüm bu detaylar.

Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

BORSADA İŞLEMLER DURDURULDU!

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

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Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

BORSA DEVRE KESTİ!

8 Şubat 2023 Çarşamba günü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi. Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ''Borsamız Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

BORSA İSTANBUL AÇIK MI KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan son açıklamaya göre; Borsa 14 Şubat akşamına kadar 4 gün kapalı olacak ve 15 Şubat'ta saat 09.40'ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir nevi sigorta sistemine devre kesici denilmektedir.

İşlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcılara piyasayı anlama fırsatı verir ve doğru bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Devre kesici sistemi, Türkiye'de 2015 yılından itibaren Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.

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