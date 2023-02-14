Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu paylaştı. Bu açıklama sonrasında yatırımcılar "Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) üzerinden yapılan duyuruda o tarih de bildirildi. Peki, Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? İşte detaylar.