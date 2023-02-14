Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı, ne zaman saat kaçta açılacak? Borsa yarın açılacak mı, son durum ne?

BORSA DEVRE KESTİ!

8 Şubat 2023 Çarşamba günü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 0,52 değer kaybederek 4.482,11 puana indi. Kayıplarını artıran endekste düşüş yüzde 5'i bulunca saat 10.12'de devre kesici uygulandı.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi.

İşlemlerin 10.42'de başlaması sonrasında düşüş bu kez yüzde 7'yi aşıp endeks 4 bin 186 puana gerileyince devre kesici ikinci kez devreye girdi. Daha sonra yapılan açıklamayla işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada ''Borsamız Pay Piyasası'ndaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.