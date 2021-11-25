Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Börü 2039, daha önce dizi olarak yayınlanan ve sinema filmi ile final yapan Börü serisinin devamı niteliğinde olacak. Aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi olan yapım; 2039 yılında felaket sonrası distopik bir evrende, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatacak.