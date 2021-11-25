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Haberler Yaşam Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:22

Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

Börü 2039 dizisinden ilk tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtım videosunun yayınlanması üzerine diziseverler, Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman yayınlanır gibi sorulara yanıt arıyor. Dağ ve Börü gibi yapımlarla tanınan Alper Çağlar yeni projesinin duyurusunu 2021 yılı başında yapmıştı. Yönetmenin önceki yapımlarında da yer alan Murat Arkın, Ahmet Pınar, Ozan Ağaç, Serkan Çayoğlu gibi isimler yeni dizide de yer alacak. İşte yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

Türk yapımı bilimkurgu dizisi olarak tanıtılan Börü 2039 ilk tanıtım videosu yayınlandı. Diziyi izlemeye hazırlanan sinemaseverler Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman yayınlanır sorusuyla bu yeni yapımı mercek altına alıyor. 2039 yılında distopik bir evrende geçen, siyasi ve toplumsal olayları konu alan dizi, serinin önceki yapımlarıyla bağlantılı ilerleyecek. İşte yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

BÖRÜ 2039 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diziseverler, distopik bilimkurgu dizisi Börü 2039 ne zaman başlayacak ve yayınlanacak gibi soruların yanıtını arıyor. Blutv'de internet dizisi olarak yayınlanacak olan Börü 2039 dizisi Aralık ayında yayınlanacak.

BÖRÜ 2039 KAÇ BÖLÜM OLACAK?

İlk teaser'ı yayınlanan dizinin 6 bölüm olacağı biliniyor.

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Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

BÖRÜ 2039 KONUSU NEDİR?

Börü 2039, daha önce dizi olarak yayınlanan ve sinema filmi ile final yapan Börü serisinin devamı niteliğinde olacak. Aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi olan yapım; 2039 yılında felaket sonrası distopik bir evrende, Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatacak.

Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMDİR?

Murat Arkın

Fatih Çetintaş

Serkan Çayoğlu

Emir Benderlioğlu

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

BÖRÜ SERİSİNİN KONUSU NEDİR?

2014 yılında, ülkedeki yönetime sızan örgütler baş göstermeye başladığı sıralarda, 3450 telsiz kodlu "Börü" kod adlı Polis Özel Harekât timinin maceralarını konu alıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

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