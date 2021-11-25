Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. Bölüm ne zaman yayınlanır? Yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!

Börü 2039 dizisinden ilk tanıtım filmi yayınlandı. Tanıtım videosunun yayınlanması üzerine diziseverler, Börü 2039 ne zaman çıkacak, 1. bölüm ne zaman yayınlanır gibi sorulara yanıt arıyor. Dağ ve Börü gibi yapımlarla tanınan Alper Çağlar yeni projesinin duyurusunu 2021 yılı başında yapmıştı. Yönetmenin önceki yapımlarında da yer alan Murat Arkın, Ahmet Pınar, Ozan Ağaç, Serkan Çayoğlu gibi isimler yeni dizide de yer alacak. İşte yerli bilimkurgu dizisi Börü 2039 konusu, oyuncuları ve yayın tarihi!