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Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, tabancayla vurulan Selçuk Koçaklı (33) ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 14:47
Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, tabancayla vurulan Selçuk Koçaklı (33) ağır yaralandı.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, saat 12.30 sıralarında Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davasının duruşmasından çıkan kadın ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu H.O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, H.O.K. aracından aldığı tabancayla, boşanma aşamasında olduğu eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Selçuk Koçaklı, kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selçuk Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ,

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Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yerel bir gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Polisler, olayın ardından taraflar arasında adliye önünde çıkan arbedeyi ayırmakta güçlük çekti. Bir polis, silahını yukarı kaldırarak kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bir süre sonra kalabalık dağıldı.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olayın ardından kaçan şüpheli H.O.K.'nin Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde aracı bulundu. Polis daha sonra da H.O.K.'yi yakaladı ve yanındaki yakınlarıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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