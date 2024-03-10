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Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 09:17

Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

İstanbul'da 27 yaşındaki Sara K., kanaması olduğu belirterek hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde, 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Hastaneye yatışı yapılan Sara K., doktorlardan habersiz eczaneden aldığı ilacı içti! Düşük yapan Sara K., bebeği tuvalete atıp hastaneyi terk etti! Durumu ertesi gün fark eden doktorlar, savcılığa haber verdi! Cani anne her yerde aranıyor!

ATAKAN IRMAK
Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

Vicdanları sızlatan olay İstanbul'da yaşandı. 27 yaşındaki Sara K., kanaması olduğu şikayetiyle İstanbul Okmeydanı'ndaki bir devlet hastanesinin Kadın Doğum Acil Servisi'ne başvuru yaptı. Yapılan kontrollerde Sara K.'nın 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN İLAÇ YUTTU!

Hastane yetkilileri tetkiklerin tamamlanması için Sara K.'nın bir süre hastanede yatmasına karar verdi. Genç kadın hasta yatışını gerçekleştirdikten sonra iddiaya göre habersiz bir şekilde hastaneden çıkarak eczaneye gitti. Burada bebeğin düşmesini sağlayacak bir ilaç alarak hastanede odasına dönerek ilacı yuttu.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

HASTANE TUVALETİNDE DOĞRUP BEBEĞİNİ ATTI

Bir süre sonra sancıları tutan Sara K., doktorlara haber vermeden hastanenin tuvaletine gitti. Burada 3 aylık bebeğini düşürerek tuvaletin içerisine attı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

Ertesi gün ise doktorlar Sara K.'yı kontrol için odasına gitti ancak genç kadının odasını terk ettiğini gördü. Durumun hastane yetkililerine bildirilmesinin ardından genç kadına ulaşıldı.

Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sara K., bebeğini tuvalete düşürdüğünü söyledi ve kaçtı. Durum emniyet güçlerine ihbar edildi. Emniyet güçleri Sara K.'nın bulunması için çalışma başlatırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cani anne hakkında soruşturma başlattı.

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