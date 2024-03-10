Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN İLAÇ YUTTU!

Hastane yetkilileri tetkiklerin tamamlanması için Sara K.'nın bir süre hastanede yatmasına karar verdi. Genç kadın hasta yatışını gerçekleştirdikten sonra iddiaya göre habersiz bir şekilde hastaneden çıkarak eczaneye gitti. Burada bebeğin düşmesini sağlayacak bir ilaç alarak hastanede odasına dönerek ilacı yuttu.