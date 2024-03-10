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Böyle vicdansızlık görülmedi! Cani anne düşük yaptı: Bebeği hastane tuvaletine atıp kaçtı!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
09:17
İstanbul'da 27 yaşındaki Sara K., kanaması olduğu belirterek hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde, 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Hastaneye yatışı yapılan Sara K., doktorlardan habersiz eczaneden aldığı ilacı içti! Düşük yapan Sara K., bebeği tuvalete atıp hastaneyi terk etti! Durumu ertesi gün fark eden doktorlar, savcılığa haber verdi! Cani anne her yerde aranıyor!