Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bozkır Arslanı Celaleddin ATV’de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:23

ATV’de başlıyor! nedir, oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı 'dan çok konuşulacak yeni bir dizi daha ekranlara gelecek. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı yakında ATV ekranlarında başlayacak. kimler, konusu nedir? İşte Bozkır Arslanı Celaleddin dizine dair bilgiler!

Bozkır Arslanı Celaleddin ATV’de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bozkır Arslan Celaleddin dizinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı Türk Özbek ortak yapım olan dizinin başrolünde Emre Kıvılcım oturuyor. oyuncu kadrosunda ise Cemal Hünal, Sezgin Erdemir gibi isimler yer alıyor.

Bozkır Arslanı Celaleddin ATV’de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATV'den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha geliyor. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden ""in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını üstlendi.

ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin ilk tanıtımı yayınlandı | Video

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bozkır Arslanı Celaleddin ATV’de başlıyor! Bozkır Arslanı Celaleddin konusu nedir, oyuncuları kimler?
SON DAKİKA