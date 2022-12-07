Haberler Yaşam BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:24

Motorin benzin indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrol fiyatı araştırılmaya başladı. Sene başından bu yana oldukça düşük seviyeleri gören grafikte yaşanan düşüş akaryakıt indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol ne kadar, kaç dolar soruları yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile inişli çıkışlı bir grafikte seyreden piyasa benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerinde etkili oldu. Peki, 7 Aralık bugün brent petrol neden düştü, yükselecek mi? İşte, detaylar…