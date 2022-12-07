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Haberler Yaşam BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:24

BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

Motorin benzin indirim haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrol fiyatı araştırılmaya başladı. Sene başından bu yana oldukça düşük seviyeleri gören grafikte yaşanan düşüş akaryakıt indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol ne kadar, kaç dolar soruları yanıt aramaya başladı. Rusya Ukrayna savaşı ile inişli çıkışlı bir grafikte seyreden piyasa benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerinde etkili oldu. Peki, 7 Aralık bugün brent petrol neden düştü, yükselecek mi? İşte, detaylar…

BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

Brent petrol grafik üzerinde takip edilmeye devam ediyor. Motorine benzine indirim haberleri peş peşe gelirken akaryakıt fiyatları üzerinde direkt etkili olan brent petrol fiyatı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde son 11 ayın en düşük seviyesini gören grafiğin neden düşük ilerlediği merak konusu. Peki, 7 Aralık bugün brent petrol ne kadar, kaç dolar, neden düştü? İşte, yanıtlar…

BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak uluslararası piyasalarda 79,47 dolardan işlem görüyor.

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BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

İLK KEZ 80 DOLARIN ALTINDA!

Ocak ayından bu yana ilk kez 80 dolar altını gören brent petrol varil fiyatı, dün ufak bir yükseliş yaşadı. Bunun sebebi Çin'de yaşanan Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlandı.

BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

BRENT PETROL NEDEN DÜŞTÜ?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

BRENT PETROL GRAFİK 7 ARALIK | Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar, neden düştü?

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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