Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

BREST LİTOVSK ANTLAŞMASI NEDİR?

Brest Litovsk Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu, Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Sovyet Rusya arasında imzalanan önemli bir barış anlaşmasıdır. I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu antlaşma, savaştan çekilmek isteyen Sovyet Rusya ile İttifak Devletleri arasında imzalanmıştır. Taraflar, uzun süren çatışmaların ardından barış sağlamak amacıyla bir araya gelmiş ve iki sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 3 Mart 1918 tarihinde Belarus'un Brest-Litovsk şehrinde imzalanan bu antlaşma, Rusya'nın savaştan resmen çekildiğini ilan etmesi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur.