Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 15:07

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

Brest Litovsk Antlaşması, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ile Sovyet Rusya arasında imzalanmış önemli bir barış antlaşmasıdır. Uzun süren çarpışmaların ardından imzalanan Brest Litovsk Antlaşması, savaşın seyrini değiştiren gelişmelerden biri olarak kabul edilir. Peki, Brest Litovsk Antlaşması ne zaman ve nerede imzalandı, tarafları kimlerdi, önemi ve maddeleri nelerdi?

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

Brest Litovsk Antlaşması, I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan en önemli barış anlaşmalarından biridir. Aynı zamanda bu anlaşma, savaşın seyrini değiştiren ve Doğu'daki çatışmaları sonlandıran tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Peki, Brest Litovsk Antlaşması ne zaman ve nerede imzalandı, tarafları kimlerdi, önemi ve maddeleri nelerdi?

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

BREST LİTOVSK ANTLAŞMASI NEDİR?

Brest Litovsk Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu, Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Sovyet Rusya arasında imzalanan önemli bir barış anlaşmasıdır. I. Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu antlaşma, savaştan çekilmek isteyen Sovyet Rusya ile İttifak Devletleri arasında imzalanmıştır. Taraflar, uzun süren çatışmaların ardından barış sağlamak amacıyla bir araya gelmiş ve iki sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 3 Mart 1918 tarihinde Belarus'un Brest-Litovsk şehrinde imzalanan bu antlaşma, Rusya'nın savaştan resmen çekildiğini ilan etmesi açısından büyük bir dönüm noktası olmuştur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

BREST LİTOVSK ANTLAŞMASI'NIN MADDELERİ

Taraf devletler, ellerindeki tüm savaş esirlerini karşılıklı olarak serbest bırakacaklardır.

Rusya, eski ve yeni ordularını tamamen terhis ederek askeri faaliyetlerini sonlandıracaktır.

Karadeniz ve Baltık Denizi'nde ticaret gemileri serbestçe dolaşabilecektir.

Almanya'nın isteği üzerine Baltık kıyısındaki ülkeler de bu anlaşmaya taraf sayılacaktır.

İran ve Afganistan'ın toprak bütünlüğü ile ekonomik bağımsızlıkları korunacaktır.

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanacaktır.

Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan arasındaki savaş hali sona erecektir.

Rusya, Kars, Ardahan ve Batum'dan askerlerini tamamen geri çekecektir.

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri ve Önemi - Brest Litovsk Antlaşması ile Kapanan Cephe Hangisi?

BREST LİTOVSK ANTLAŞMASI'NIN ÖNEMİ

Brest Litovsk Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun imzaladığı son toprak kazandıran barış anlaşması olarak tarihe geçmiştir. Bu antlaşma sayesinde Osmanlı, uzun süredir kaybettiği bölgelerden bazılarını yeniden elde etmiş ve doğu sınırlarında bir süreliğine güvenliği sağlamıştır. Ayrıca, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle birlikte İttifak Devletleri cephede önemli bir avantaj elde etmiştir.