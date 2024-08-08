Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
12:51
BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube'a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?
İnstagram ve Roblox'a erişim engeli getirilmesinin ardından YouTube kapanıyor mu sorusu gündeme geldi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli gelecek mi?