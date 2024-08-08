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Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:51

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube'a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

İnstagram ve Roblox'a erişim engeli getirilmesinin ardından YouTube kapanıyor mu sorusu gündeme geldi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor. Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, YouTube kapanacak mı? YouTube erişim engeli gelecek mi?

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

Sosyal medya platformlarına getirilen erişim engelleri Türkiye gündemini meşgul ediyor. Sırasıyla önce İnstagram ardından Roblox'a getirilen erişim yasağının ardından ülkemizde temsilcileri bulunan diğer sosyal medya platformlarına ilişkin bir planlama olup olmadığı merak edilmeye başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son dakika gelişmeleri ile YouTube ile ilgili kararları yakından takip ediliyor. Peki YouTube kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi?

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

YOUTUBE KAPANACAK MI?

Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirildi. Diğer sosyal medya platformlarına ilişkin de bir planlama olup olmadığını merak eden kullanıcılar video paylaşım platformu YouTube'un durumunu merak ediyor.

YouTube ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı.

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BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?

ROBLOX NEDEN KAPATILDI?
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

BTK SON DAKİKA ERİŞİM KARARLARI: YouTube kapanacak mı? YouTube’a erişim engeli gelecek mi, açıklama geldi mi?
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