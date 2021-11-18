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Giriş Tarihi: 18.11.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 10:33

Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Dünyanın en ilginç yerlerinden birini tanımaya hazır mısınız? Bu adanın adı Tristan de Cunha. Yer kürenin farklı noktalarında birbirinden ilginç yerleşim yerleri var. Kimileri adeta sanki bu dünyadan değil. İşte o enteresan bölgelerden biri de Tristan de Cunha. Dünyanın geri kalanından en uzak noktadaki insan yerleşimi. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve Afrika'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada. İşte birbirinden şaşırtıcı özellikleriyle bu farklı yerleşim yeri...

Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Şaşkına çeviren ada: Tristan de Cunha!

Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul ediliyor.

Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Bu adayı farklı yapan başka detaylar da var.

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Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan ada kümesi Tristan da Cunha, dünyanın ulaşılması en zor yeri kabul ediliyor.

Adalara en yakın olan Güney Afrika, tam 2800 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.

Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Atlas okyanusunda bulunan ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan bu aktif volkanik ada 1506 yılında Portekizli Amiral Tristao da Cunha tarafından keşfedildi.

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