Bu adada para geçmiyor: Tristan de Cunha

Dünyanın en ilginç yerlerinden birini tanımaya hazır mısınız? Bu adanın adı Tristan de Cunha. Yer kürenin farklı noktalarında birbirinden ilginç yerleşim yerleri var. Kimileri adeta sanki bu dünyadan değil. İşte o enteresan bölgelerden biri de Tristan de Cunha. Dünyanın geri kalanından en uzak noktadaki insan yerleşimi. Atlas Okyanusu'nun güneyinde Latin Amerika ve Afrika'nın tam ortasında yer alan Tristan de Cunha paranın kullanılmadığı, insanların hayvancılıkla uğraştığı bir ada. İşte birbirinden şaşırtıcı özellikleriyle bu farklı yerleşim yeri...