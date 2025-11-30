Bu akşam televizyonda neler var? ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve filmler

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.11.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:46

Kanalların 30 Kasım Pazar gününe ait yayın akışları açıklandı. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Akşam saatlerinde ekrana gelecek olan diziler, özet bölümleri ve filmler bu listeler aracılığıyla paylaşıldı. Peki, bu akşam televizyonda neler var? İşte, ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler ve filmler.

Pazar akşamını televizyon karşısında geçirmeyi planlayanlar, bugün oynayacak dizileri, filmleri ve yarışma programlarını araştırıyor. Dizilerin zaman zaman yayın hayatına ara vermesi, özel programların ekrana gelmesi ve futbol maçlarının yayınlanması dolayısıyla kanalların programları her gün bu akşam televizyonda neler var sorusuyla takip ediliyor. İşte ATV, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek programlar, diziler ve filmler.

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Kuruluş Orhan

14.20 Yok Artık 2

16.20 Hızlı ve Öfkeli 9

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Cengizhan Destanı

22.45 Bourne'un Mirası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Züğürt Ağa

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bereketli Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Ege'nin Hamsisi

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Rafadan Tayfa 4

17.30 Kod Adı Kırlangıç

18.00 Ana Haber

19.00 İsviçre-Türkiye

21.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm