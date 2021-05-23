Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

Otomotiv devleri geçtiğimiz haftalar içinde bombaları arka arkaya patlattı ve yeni araçlarını tanıttılar. Yeni modeller gerek tasarımları gerekse özellikleriyle ilgiyi üstüne çekiyor. Yeni araçlar yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Bununla birlikte bazı araçların da üretimi sonlandırılıyor. 2021'de üretimden kaldırılan otomobiller var. Bazıları uzun zamandır piyasada olan ve ikonik olarak gösterilen araçlar, bazıları da aslında kısa süre önce çıkmış araçlar. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi. İşte 2021'de üretimi sonlandırılan 25 otomobil...