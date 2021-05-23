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Haberler Yaşam Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 12:12

Bu arabalar ölüme terk edildi! , , ve diğer üreticiler kararını verdi!

, , , , ve diğer birçok marka, 2021'de bazı araçların fişlerini çekti. Söz konusu otomobillerin üretimi sonlandırıldı. Bu arabaların yerine ise yeni modeller geçecek. Peki 2021'de üretimi sonlandırılan araçlar nedir? Hangi otomobil modeleri için bu karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

Otomotiv devleri geçtiğimiz haftalar içinde bombaları arka arkaya patlattı ve yeni araçlarını tanıttılar. Yeni modeller gerek tasarımları gerekse özellikleriyle ilgiyi üstüne çekiyor. Yeni araçlar yavaş yavaş yollara çıkmaya başladı. Bununla birlikte bazı araçların da üretimi sonlandırılıyor. 2021'de üretimden kaldırılan otomobiller var. Bazıları uzun zamandır piyasada olan ve ikonik olarak gösterilen araçlar, bazıları da aslında kısa süre önce çıkmış araçlar. Business Insider tarafından üretimden kaldırılan modeller listelendi. İşte 2021'de üretimi sonlandırılan 25 otomobil...

Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

ACURA RLX

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Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

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Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

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Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!

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