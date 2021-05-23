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Giriş Tarihi: 23.05.2021 12:08Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 12:12
Bu arabalar ölüme terk edildi! Mercedes, BMW, Honda ve diğer üreticiler kararını verdi!
Mercedes, BMW, Honda, Hyundai, Toyota ve diğer birçok marka, 2021'de bazı araçların fişlerini çekti. Söz konusu otomobillerin üretimi sonlandırıldı. Bu arabaların yerine ise yeni modeller geçecek. Peki 2021'de üretimi sonlandırılan araçlar nedir? Hangi otomobil modeleri için bu karar alındı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...