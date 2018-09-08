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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Giriş Tarihi: 08.09.2018 20:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 21:10
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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Su samurları el ele tutuşarak uyuyorlar.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Leonardo Da Vinci aynı anda bir eliyle yazı yazıp diğer eliyle resim yapabiliyordu.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Taklitçi ahtapot isimli ahtapot, sadece renk değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda dil balığı, aslan balığı ve deniz yılanı gibi hayvanların şekline de bürünebiliyor.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Dünyada yaşayan tüm insanları oluşturan atomlardaki boşluklar çıkarılırsa tüm dünya nüfusu bir elmaya sığabilir.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

1960'larda CIA, Rus konsolosluklarında casusluk i, Akustik Kedicik ismini verdiği programında, cerrahi yöntemle kedilerin içine mikrofon, pil ve anten yerleştirerek kedileri dinleme cihazına dönüştürdü.

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Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak! İlk defa duyacağınız gerçekler...

Dünyanın en zengin 3 ailesi, en fakir 48 ülkenin toplam servetinden daha fazla servete sahip.

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