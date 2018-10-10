Bu bilgileri öğrenince çok şaşıracaksınız

Az sonra okuyacaklarınız inanılmaz gelecek; ancak hepsi gerçek! Bir canlı düşünün ki yıllarca uyuyabiliyor, besine ihtiyaç duymuyor! Bir uçak düşünün ki yıllar önce havalandı, daha onun hızına yetişebilen yok! İşte bilim ve teknoloji dünyasından kimsenin bilmediği şaşırtan olaylar... Bir salyangoz üç dört yıl boyunca uyuyabilir; bu süre içinde besine ihtiyaç duymaz. Salyangozun ortalama ömrü 15 yıldır.. Amerikalıların geliştirdiği ve NASA'nın da yeni görüntülerini paylaştığı bu özel jet, dünyada hiçbir uçağın yapamadığı çok önemli bir şeyi yapıyor! 1976 yılında ABD'nin casus uçağı SR71 Blackbird saatte 3.500 km'yi aşarak ses hızının 3 katını geçmiştir. Bu, bugüne kadar hiçbir uçağın kıramadığı bir rekor olarak tarihe geçmiştir. 1990'da yapılan testlerde, SR-71 lerin saatte 5682 km'den fazla hız yapması durumunda, dış sıcaklığı yaklaşık 815 santigrat dereceye ulaştığı halde uçağın hareket kabiliyetinde bir değişme olmadığı görüldü. En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınlarının 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması ise yalnızca 4 yıl sürmüştür.