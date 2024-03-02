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Haberler Yaşam Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı
Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 11:54

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

Türkiye'nin isim verileri açıklandı. Geçtiğimiz yılki verilere göre Türkiye'de bazı isimler yalnızca bir bebeğe verildi. En popüler isimler ise bu kez tahmin edenleri yanılttı. Neredeyse her yıl en popüler isim seçilen Yusuf isminin yerini bu yıl başka bir isim aldı. İşte Türkiye'nin en popüler kız bebek ve erkek bebek isimleri ile yalnızca bir bebeğe verilen isimler…

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022'de 1 milyon 22 bin 737 bebek nüfus kütüklerine tescil edildi.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

BU İSİMLER SADECE BİR BEBEKTE VAR

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Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

2022 yılında bazı isimler ise yalnızca tek bir bebeğe verildi.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

2022 yılı verileri yalnızca 1 bebeğe verilen isimleri de ortaya çıkardı. Bunlar arasında Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat, Eylül Feza, Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kağan Celal isimleri oldukça dikkat çekti.

Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye’nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı

15 bin 836 ikiz, 373 üçüz, 7 dördüz ve 1 beşiz doğum meydana geldi.

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