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Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı
Giriş Tarihi: 02.03.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
11:54
Bu isim yalnızca 1 kişide var! Türkiye'nin isim verileri açıklandı tüm tahmin edenler yanıldı
Türkiye'nin isim verileri açıklandı. Geçtiğimiz yılki verilere göre Türkiye'de bazı isimler yalnızca bir bebeğe verildi. En popüler isimler ise bu kez tahmin edenleri yanılttı. Neredeyse her yıl en popüler isim seçilen Yusuf isminin yerini bu yıl başka bir isim aldı. İşte Türkiye'nin en popüler kız bebek ve erkek bebek isimleri ile yalnızca bir bebeğe verilen isimler…