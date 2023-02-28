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Haberler Yaşam Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 16:33

Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

'Yok böyle vicdansızlık' dedirten olay Hatay'da yaşandı. İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile, konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyata satılan konteynerlerin gerekçesi olarak dolandırıcıların söyledikleri yalan ise pes dedirtti: 'Devlet teşvik veriyor...'

İHA
Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentler arasında yer alan İskenderun'da evi hasar gören depremzedeler ya kent dışına çıktı ya da çadır ve konteyner kentlere yerleşti. Kalabalık oldukları için kendilerine konteyner ev almak isteyen Sıdır ailesi depremin ardından bir kez daha mağdur oldu.

Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

İnternetten konteyner ev araştırması yapan Emrah Sıdır (38), diğer firmalara oranla daha uygun fiyat veren Isparta merkezli bir firma ile iletişime geçti. Fiyatın düşük olma nedenini sorduğu firmadan devlet tarafından depremzedeler için kendilerine teşvik verildiğini, bu nedenle uygun fiyata konteyner ev üretimi yaptıkları cevabı alan Sıdır, kendisi ve babası Musa Sıdır için iki adet konteyner ev siparişi vererek iletişimde oldukları şahısların hesabına toplamda 30 bin TL gönderdi. Tanesi 29 bin TL'den konteyner ev alacaklarının mutluluğunu yaşayan Sıdır ailesi neye uğradığını şaşırdı.

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Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

"SADECE DEPREMZEDELERE ÖZEL SİPARİŞ ALINDIĞI YAZIYORDU"

Ailesi ile rahat yaşayabilecekleri konteyner ev arayışına girdiklerini ifade eden Emrah Sıdır, "İnternetten yaptığım araştırmalar sonucu Cuma günü bir yer buldum. Sadece depremzedelere özel sipariş alındığını yazıyordu.

Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

Telefon numaralarını alarak iletişime geçtim. İncelemek için fotoğraflarını istedim. Fiyatı görüşerek, anlaştık. Ürün geldikten sonra ödeme yapmayı teklif ettim. Bunu kabul etmediler ve daha önce mağdur olduklarını ifade ettiler. Ücretin yarısını konteyner ev yükledikten ve fatura kesildikten sonra kalan yarısını ise teslim edildikten sonra ödememi istediler. Firma ismi, şahıs ismini belirttiler. İrsaliye faturası ve konteyner evin yüklendiği videoyu bana ilettiklerinde 15 bin TL'yi gönderdim.

Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...

'PROFESYONEL BİR ŞEKİLDE DOLANDIRILDIM'

Görüştürdükleri nakliye firması Cumartesi günü saat 11.00'de teslim alacağımı söyledi. Cumartesi sabahı nakliye firması ile görüştüğümde yolda olduğunu söylediler. Saat 11.00'de tekrar aradığımda bana çok yakın olduklarını söylediler. Ondan sonra da telefonlarını kapatarak beni engellediler. Araştırmaya başladığımda her şeyin doğru olduğunu fark ettim. Daha sonra dolandırıldığımı anladım. Profesyonel bir şekilde dolandırıldım" dedi.

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