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Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
16:33
Bu kadarı da pes artık! Depremzedeleri işte o yöntemle dolandırdılar...
'Yok böyle vicdansızlık' dedirten olay Hatay'da yaşandı. İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile, konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyata satılan konteynerlerin gerekçesi olarak dolandırıcıların söyledikleri yalan ise pes dedirtti: 'Devlet teşvik veriyor...'