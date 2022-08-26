Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

İstanbul'da, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Silivri-Avcılar '303A' hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü, yanındaki kişiye direksiyonu teslim ederek, bir süre yanında yolculuk yaptı. Yolcu Erkut Güner o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası yazdı. Şoföre verilen cezanın yetersiz olduğunu belirten duyarlı vatandaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Halkın canını ve malını koruyacak önlemleri almadıkları' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı...