Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

Bu gencin kim olduğu, otobüs ehliyeti olup olmadığı, varsa bile bir lisansı İETT şoförü ya da çalışanı mıdır bilmiyoruz. Yaklaşık 10 ila 20 kilometrelik mesafede aracın idaresi bu gençteydi. Bu konuyla ilgili de dün bir geri dönüş aldım İETT'den; ilgili şoföre 100 bilet ceza verildiği bildirildi" diye konuştu.





