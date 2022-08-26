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Haberler Yaşam Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!
Giriş Tarihi: 26.08.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 13:41

Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

İstanbul'da, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Silivri-Avcılar '303A' hattında sefer yapan İETT otobüsü şoförü, yanındaki kişiye direksiyonu teslim ederek, bir süre yanında yolculuk yaptı. Yolcu Erkut Güner o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası yazdı. Şoföre verilen cezanın yetersiz olduğunu belirten duyarlı vatandaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Halkın canını ve malını koruyacak önlemleri almadıkları' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı...

Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

Silivri-Avcılar, '303 A' hattında, A-946 kapı numaralı otobüsü kullanan iki farklı şoförün ihmalkar hareket ederek, insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Erkut Güner, yaptığı şikayetler sonrası verilen cezaların yetersiz olduğunu ifade etti.

Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

İETT OTOBÜSÜNDE SKANDAL GÖRÜNTÜ

Güner "Şoförler trafik kuralına uymuyor. Trafiktekilerin ve taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir çok davranışta bulunuyorlar. Çok kez şahit olduğumuz bu olayları kayıt altına alıp şikayet etme ihtiyacı hissettim" dedi.

İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video

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Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

İlk şikayetini 14 Haziran günü akşam evime giderken bindiği otobüsün şoförüyle ilgili yaptığını söyleyen Erkut Güner, "Yaklaşık 1,5 saat süren yolun ortalama 43 dakikasında, direksiyonu tek eliyle tutup, gözü diğer elindeki cep telefonundayken araç kullandı. Kendisini yolcular da uyardı ama, bu şekilde devam etti. Görüntü kaydını İETT'ye ilettik, şoförle ilgili bir işlem yapılmasını rica ettik. Aradan iki ay geçti. Kurban Bayramı sonrası, 'Şoföre gerekli cezayı verdik' şeklinde bir bildirimde bulundular. Cezanın ne olduğunu sorduğumda yanıt alamadım" dedi

Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

"ŞOFÖR OTOBÜSDEKİ BİR GENCE DİREKSİYONU TESLİM ETTİ"

Erkut Güner otobüs hattını sürekli kullandığını belirterek, şikayetinin ardından farklı bir şoförün yine cep telefonuyla ilgilenirken gördüğünü, bir kez daha görüntülediğini söyledi. Güner "İETT'nin sosyal medya hesaplarından şikayetimi bildirdim, kayıt altına aldılar. Telefonumu henüz cebime koymuşken, bu kez aynı şoförün daha ciddi bir ihlal daha yaptığını gördüm. Bir gence otobüsün direksiyonunu teslim etti.

Bu kadarına da pes: İETT şoförü direksiyona yolcuyu oturttu!

Bu gencin kim olduğu, otobüs ehliyeti olup olmadığı, varsa bile bir lisansı İETT şoförü ya da çalışanı mıdır bilmiyoruz. Yaklaşık 10 ila 20 kilometrelik mesafede aracın idaresi bu gençteydi. Bu konuyla ilgili de dün bir geri dönüş aldım İETT'den; ilgili şoföre 100 bilet ceza verildiği bildirildi" diye konuştu.


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