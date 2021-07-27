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Haberler Yaşam Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:38

Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

Kocaeli'de ormanları dolaşarak, türü az bulunan ve halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı toplayan Ramazan Ergin, sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan mantarı çiğ tüketiyor. Kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini ormanlarda harcayan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.

Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor.

Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiren Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor.

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Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor.

Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için ormanları dolaşan Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor.

Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor

"Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez"

Fabrikada çalıştığını söyleyen Ergin, 8 yıldır boş vakitlerini mantar toplayarak geçirdiğini söyledi. Sadece iki tür mantar topladığını belirten Ergin, "Orman mantarı olan tirmit mantarının iki türünü topluyorum.

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