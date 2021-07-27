HaberlerYaşamBu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor
Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:35Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 12:38
Bu mantara paha biçilemiyor! Sadece 4 tane bulunabiliyor
Kocaeli'de ormanları dolaşarak, türü az bulunan ve halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı toplayan Ramazan Ergin, sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan mantarı çiğ tüketiyor. Kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini ormanlarda harcayan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.