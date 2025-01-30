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Haberler Yaşam Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:07

Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Ankara'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir baba, 4 aylık evladını cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuğun öldüğünü düşünen cani, yavrusuna yardım etmeye çalışan anneyi de engellemeye çalıştı. Sonrasında bakın neler yaşandı…

ÖMER ÇETİN
Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Korkunç olay Ankara Keçiören'de yaşandı. İddialara göre, eşi H.Ö. ile bir süredir problem yaşayan K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı.

Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü düşünen babanın, evde alıkoyduğu eşinin yardım istemesine engel olduğu da ileri sürüldü.

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Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Direndiği eşinden bir süre sonra güçlükle kurtulmayı başaran H.Ö., yaralı bebeğini hastaneye götürdü. Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Baba K.Ö.'nün ise eşi gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi.

Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!

Saldırganın babanın kavgada kullandığı sehpayı dışarıya çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı...

Korkunç iddia: Baba, 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı! Bebek kanlar içinde kaldı | Video

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