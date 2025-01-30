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Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
13:07
Bu nasıl baba? Bebeği kanlar içinde kaldı! Görüntüler ortaya çıktı: 2 iddia var!
Ankara'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bir baba, 4 aylık evladını cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuğun öldüğünü düşünen cani, yavrusuna yardım etmeye çalışan anneyi de engellemeye çalıştı. Sonrasında bakın neler yaşandı…