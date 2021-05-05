Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Bu yıl ise sosyal yardım parası zamlı olarak yatacak. Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Buna göre, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar oldu? İşte detaylar;