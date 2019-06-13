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  • Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler listesi burada!

Yaz mevsimine girmemizle birlikte vatandaşlar tatil için hem yurt içi hem de yurtdışı tatil destinasyonları için araştırmaya koyuldular. Uygun fiyata uçak biletleri ve uygun otel fiyatları yakalayan bireyler tatil yoluna çıkıyorlar. Şüphesiz ki tatil için en cazip tatil adreslerinin başında yabancı ülkeler de yer alıyor. Ancak, tatil planlarına katılan faktörlerin arasında de yer alıyor. Tüm dünyada meşakkatli bir süreç işleten ülkelerin yanı sıra kolay vize veren veya vizesi seyahate imkanı veren ülkeler de yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 14:21
Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Yaz tatiline yaklaşmamızla birlikte bireyler için tatil adresleri ve Türkiye'den istemeyen ülkeler merak konusu oldu. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Öte yandan bazı ülkeler de karşılıklı olarak 30 günlük vize muafiyeti uygulamakta. işte ayrıntılar... İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke...

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!
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Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Andorra -

90 gün vizesiz.

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Antigua ve Barbuda

180 gün vizesiz.

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Arjantin

90 gün vizesiz.

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Arnavutluk

90 gün vizesiz.

Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Bahamalar

90 gün vizesiz.

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