Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!
Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!
Yaz mevsimine girmemizle birlikte vatandaşlar tatil için hem yurt içi hem de yurtdışı tatil destinasyonları için araştırmaya koyuldular. Uygun fiyata uçak biletleri ve uygun otel fiyatları yakalayan bireyler tatil yoluna çıkıyorlar. Şüphesiz ki tatil için en cazip tatil adreslerinin başında yabancı ülkeler de yer alıyor. Ancak, tatil planlarına katılan faktörlerin arasında vize de yer alıyor. Tüm dünyada meşakkatli bir süreç işleten ülkelerin yanı sıra kolay vize veren veya vizesi seyahate imkanı veren ülkeler de yer alıyor.
Giriş Tarihi: 13.06.2019
20:46
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019
14:21