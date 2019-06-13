Bu yaz mevsimi itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler listesi burada!

Yaz tatiline yaklaşmamızla birlikte bireyler için tatil adresleri ve Türkiye'den vize istemeyen ülkeler merak konusu oldu. Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Öte yandan bazı ülkeler de karşılıklı olarak 30 günlük vize muafiyeti uygulamakta. işte ayrıntılar... İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke...