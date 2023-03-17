Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin kaçıncı yılı, üzerinden kaç yıl geçti? 18 Mart Çanakkale Zaferi kaç yaşında, kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor?

18 Mart öncesinde bu yıl Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü, üzerinden kaç yıl geçti şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Türk tarihi açısından en önemli günlerin başında gelen 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız saygı ve minnetle anılacak. Milli mücadele ruhunun ve Türk askeri gücünün kanıtlandığı, tarihin en ihtişamlı direniş destanı olan bu özel gün, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun kazandığı deniz muharebelerini anlatır. Peki, Bu yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor, kaç yaşında? İşte detaylar.