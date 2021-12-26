Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli ikramiyeleri var mı?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

İşte detaylar;