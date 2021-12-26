Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli ocak ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere emekliler 3 Ocak tarihi ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Zammın yanı sıra emekli ikramiyesinin bu yıl verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Emekliler her iki dini bayram öncesinde ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;