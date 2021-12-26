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Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 09:38

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli ocak ayını büyük bir heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere emekliler 3 Ocak tarihi ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Zammın yanı sıra emekli ikramiyesinin bu yıl verilip verilmeyeceği merak konusu oluyor. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Emekliler her iki dini bayram öncesinde ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli ikramiyeleri var mı?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

İşte detaylar;

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek, bu yılbaşında var mı?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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