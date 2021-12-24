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Haberler Yaşam Bu yıl KYK bursu ilk ödemeler ne zaman yapılacak, toplu ödeme ne zaman? 2021-2022 İlk KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:13

Bu yıl KYK bursu ilk ödemeler ne zaman yapılacak, toplu ödeme ne zaman? 2021-2022 İlk KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ödemelerin yapılacağı o tarihe çevrildi. Kurum tarafından yapılan son açıklamada belirlenen tarihe kadar adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerektiği ifade edilmişti. Bu kapsamda öğrenim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla kurumdan burs alacak vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2021-2022 KYK bursları ne zaman yatacak? KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

KYK bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK burs ödeme tarihleri son günlerde araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sağlanmakta olan bu ücretin başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde son dakika haberi ile duyurulmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar ücretlerin hesaplarına yatacağı o tarihi merak ediyor. 2021-2022 KYK öğrenci bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ilk taksit ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…

KYK bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak..

Bilindiği üzere KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

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KYK bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor?

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;

Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.

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