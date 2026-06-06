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Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:57
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:03
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklanırken 12 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde ise kirli rüşvet çarkı deşifre oldu.