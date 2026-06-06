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Haberler Yaşam Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:03

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklanırken 12 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde ise kirli rüşvet çarkı deşifre oldu.

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Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp görüşmesinde, "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı ortaya çıktı. Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği tespit edildi.

Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

'ÇAMLIKULE RÜŞVET PARASI'

Soruşturma kapsamında Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda yapılan incelemelerde de rüşvet konulu görüşme dekontları bulundu. Demir'in, 'Selo adıyla kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmede bir IBAN numarası atıp, "50 bin TL at buna abi. Camlıkule rüşvet parası" yazdığı görüldü.

Görseldeki: Mustafa Genç

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Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

'BENDE BANKAMATİK VAR'

Başkan Duman'ın asistanı Yağmur Güçerek'in telefonundaki mesajlarda ise "ihale, ada/parsel, para, belediye, banka" gibi soruşturmaya konu anahtar kelimeler kullandığı tespit edildi.

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Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

Yapılan incelemede, Merve Tarık A. adıyla kayıtlı kişiye, "Bende bankamatik var bir tane. Yıllık izin konusunda ne yapalım bilmiyorum" yazdığı belirlendi.

Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

42 TUTUKLAMA

Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 3 kişinin cezaevinde olduğu, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, 3 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

#GÖRKEM DUMAN #İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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