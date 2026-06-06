Buca Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Kirli rüşvet çarkı deşifre oldu

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp görüşmesinde, "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı ortaya çıktı. Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği tespit edildi.