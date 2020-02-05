Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını

Buca'da şimdiye kadar çok fazla sözde işletmeye anında müdahale ettik. Biz ceza kessek de görülüyor ki yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Çünkü burada bu sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım" diye konuştu.