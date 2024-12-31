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BUGÜN AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 AVM kaçta açılıyor, çalışma saatleri kaç kaç?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
08:35
BUGÜN AVM'ler açık mı, kapalı mı? 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 AVM kaçta açılıyor, çalışma saatleri kaç kaç?
1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri