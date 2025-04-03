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Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
06:23
Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri
3 günlük Ramazan Bayramı sonrası hafta içi 3 gün idari izin kapsamında değerlendiriliyor. Resmi tatil boyunca hizmet vermeyen resmi ve bazı özel kurumlar şimdi bayram sonrası için araştırılıyor. Bugün bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Kurumlarda işi olanlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki; 3-4 Nisan 2025 resmi ve özel kurumlar çalışıyor mu, tatil mi?