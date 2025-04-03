Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği 2 Nisan itibarıyla noterlerin açık olacağını paylaştı:

"Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı,

Yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. "