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Haberler Yaşam Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 03.04.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:23

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

3 günlük Ramazan Bayramı sonrası hafta içi 3 gün idari izin kapsamında değerlendiriliyor. Resmi tatil boyunca hizmet vermeyen resmi ve bazı özel kurumlar şimdi bayram sonrası için araştırılıyor. Bugün bankalar, noterler, hastaneler açık mı kapalı mı sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Kurumlarda işi olanlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki; 3-4 Nisan 2025 resmi ve özel kurumlar çalışıyor mu, tatil mi?

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

Banka, noter, hastane, eczane, kargo, borsa gibi pek çok alanda resmi tatil günleri ve çalışma saatleri sorgulanıyor. Bayram sonrasında izin kapsamına alınan 3-4 Nisan tarihleri de bu kapsamda değerlendirmeye alındı. Peki; bugün bankalar, noterler, hastaneler açık mı?

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

3-4 NİSANDA RESMİ VE ÖZEL KURUMLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tatili 2-3-4 Nisan tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne uzamıştı. Bu noktada bayram boyunca hizmet vermeyen banka, noter, hastane gibi alanlarda bayram sonrası çalışma düzeninin nasıl olacağı merak ediliyor.

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Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sonrası izin kapsamında yer alan 2-3-4 Nisan tarihleri kamu personeli için idari izin olarak değerlendirildi.

Resmi tatil kapsamında olmayan bu tarihlerde banka şubelerinin hizmet vermesi bekleniyor.

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği 2 Nisan itibarıyla noterlerin açık olacağını paylaştı:

"Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı,

Yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 3-4 Nisan 2025 bankalar, noterler ve hastanelerin çalışma saatleri

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerde poliklinikler ve sağlık ocaklarının idari izin sonrası hizmet vermesi bekleniyor. Acil servis 7/24 açık olurken hastanelerde polikliniklerin 7 Nisan itibarıyla hizmet vermeye başlaması bekleniyor.