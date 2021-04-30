Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 09:48

? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, , İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

Camilerde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler sorgulamasına başladı. Diyanet bilgileri ışığında İzmir, , İstanbul başta olmak üzere il il namaz vakitlerini öğrenmek isteyen müminler Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, ilden ile Cuma namazı saatleri değişiklik gösteriyor. tarafından duyurulan 30 Nisan 2021 cuma namazı takvimi duyuruldu. 30 Nisan Cuma namazı saatleri hakkında da araştırmalar an itibariyle de yoğunlaştı. Buna göre; Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Yurtta uygulanan tam kapanmanın ilk gününde evlerinde namaz kılmak isteyenler namaz saatlerini kaçırmak istemiyor. 'nın resmi sitesinde il il namaz vakitleri bulunurken Cuma namazı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Bu yıl cuma namazları koronavirüs gölgesinde geçse de çok sayıda Müslüman camilere gidiyor. Diyanet ile cuma namazı saati ve ezan vakitleri sabah saatleri itibariyle sorgulanıyor. İşte, başta İzmir, , İstanbul olmak üzere Cuma namazı saatleri

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 30 NİSAN 2021

Müslümanlar sabah saatleri itibariyle sorgulamalarına başladı. İllerde, aşağıdaki vakitlerde ezan okunduktan sonra Cuma namazları kılınacak.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

'nın yayınlamış olduğu 30 Nisan 2021 cuma namazı saati bu başlık altından ulaşabilir, il il Cuma namazı vakitleri hakkında tüm detaylar;

İSTANBUL: 13:16

: 12:51

İZMİR: 13:14

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

BUGÜN CUMA NAMAZI VAR MI, CAMİLER AÇIK MI?

Camiler açık olacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

'CAMİLERİMİZ AÇIK'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"

Bugün Cuma namazı saat kaçta? 30 Nisan Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul ve il il Cuma namazı saatleri vakti!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

SON DAKİKA