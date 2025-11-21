Haberler
Yaşam
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım 2025 Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati
Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 09:30
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım 2025 Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati
İslam âlemi için büyük önem taşıyan Cuma namazı vakti yaklaşıyor. Müminler, bu mübarek günün bereketinden istifade edebilmek için camilere akın etmeye hazırlanıyor. Bu nedenle her hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu merak konusu oluyor. İşte, 21 Kasım 2025 Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa için ezan vakitleri listesi ve il il Cuma namazı saati.