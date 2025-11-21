Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım 2025 Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 09:30

İslam âlemi için büyük önem taşıyan Cuma namazı vakti yaklaşıyor. Müminler, bu mübarek günün bereketinden istifade edebilmek için camilere akın etmeye hazırlanıyor. Bu nedenle her hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu merak konusu oluyor. İşte, 21 Kasım 2025 Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa için ezan vakitleri listesi ve il il Cuma namazı saati.

İbadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı güncel ezan vakitlerini yakından takip ediyor. Öğle ezanı öncesinde camide hazır bulunmak isteyenler için Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu öne çıkıyor. İşte 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa için açıklanan Cuma namazı saatleri.

21 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12:55'te kılınacak.

21 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.39'da kılınacak.

21 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 21 Kasım Cuma namazı saat 13.02'de kılınacak.

21 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NE KADAR SÜRER?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.