Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Ocak 2026 eczanelerin çalışma saatleri

Bugün Eczaneler Açık Mı?

Resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler kapalı olacak. Ancak her resmi tatilde olduğu gibi yılbaşında da belirli eczaneler nöbet sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor.