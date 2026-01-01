Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, ne zaman açılacak? 1 Ocak 2026 eczanelerin çalışma saatleri

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 06:23

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Hal böyle olunca her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu soruları vatandaşların araştırma konusu halini aldı. İşte 1 Ocak eczanelerin çalışma durumu ve saatleri.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte 1 Ocak'ta eczanelerin çalışma durumu gündeme gelirken, ilaç ve sağlık ihtiyaçları olanlar bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. 1 Ocak'ta hizmet verecek eczaneler, nöbet sistemi kapsamında belirlenmiş olacak.

Bugün Eczaneler Açık Mı?

Resmi tatil olması sebebiyle 1 Ocak 2026 Perşembe günü eczaneler kapalı olacak. Ancak her resmi tatilde olduğu gibi yılbaşında da belirli eczaneler nöbet sistemiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Tüm şehirlerde ilçelerdeki bazı eczaneler nöbetçi olarak çalışmaya devam edecek. Acil ihtiyaçlar için 7/24 hizmet veren eczaneleri nöbetçi eczane sorgulama ekranından bulabilirsiniz.

1 Ocak'ta faaliyette olacak eczaneleri aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz;

