Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

Antalya'nın bazı ilçelerinde yoğun yağış beklentisi sebebiyle bugün eğitime bir günlüğüne ara verildi. Bu gelişme üzerine kar ve yağmur dolayısıyla pek çok ilde de okul tatili olup olmadığı gündeme geliyor. Pek çok öğrenci ve veli bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi, İstanbul, Ankara, Antalya'da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler tarafından yapılan açıklamalar ışığında 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler!