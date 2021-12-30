Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Perşembe günü 1 günlüğüne ara verildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'nın 3 ilçesi haricinde diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.