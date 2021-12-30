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Haberler Yaşam Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler
Giriş Tarihi: 30.12.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 07:42

Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

Antalya'nın bazı ilçelerinde yoğun yağış beklentisi sebebiyle bugün eğitime bir günlüğüne ara verildi. Bu gelişme üzerine kar ve yağmur dolayısıyla pek çok ilde de okul tatili olup olmadığı gündeme geliyor. Pek çok öğrenci ve veli bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi, İstanbul, Ankara, Antalya'da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilikler tarafından yapılan açıklamalar ışığında 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler!

Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlamak için gün sayıyor. Kışın etkisini göstermesiyle birlikte kar ve soğuk havalar dolayısıyla okullar zaman zaman tatil edilebiliyor. Şiddetli yağışın etkili olduğu Antalya'nın bazı ilçelerinde de bugün okulların tatil edilmesine karar verildi. Vatandaşlar bu kararı bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi sorusuyla inceliyor. Antalya'da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? İşte 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler ve detaylar…

Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği, yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Perşembe günü 1 günlüğüne ara verildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildiğini bildirdi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Antalya'nın 3 ilçesi haricinde diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

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Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu kez sosyal medya hesabından, "Kıymetli Antalyalılar, ilçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle, Finike, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" paylaşımını yaptı.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bugün hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? Antalya’da bugün okul var mı, okullar açık mı, tatil mi? 30 Aralık Perşembe tatil olan yerler

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA KIRMIZI UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Kemer, Kumluca ve Finike için 'kırmızı kod'la uyarıda bulunduklarını belirterek, "Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırmasını bekliyoruz. Şiddetli yağışlar yarın gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Rüzgar özellikle şehir merkezi, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olacak" dedi.

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