BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

Bugün hastaneler açık mı sorusu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günlerden biridir. Bu sebeple pek çok resmi ve özel kurum bu tarihte hizmet vermemektedir. Peki; 1 Ocak hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler saat kaça kadar açık, sağlık ocakları-ASM kapalı mı?