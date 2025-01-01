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Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:46

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilir. Bu özel günde birçok resmi kurum ve işletme kapalıdır. Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar "Bugün hastaneler çalışıyor mu, saat kaça kadar açık, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere sağlık hizmetleri, acil durumlar için kesintisiz devam eder. Peki; 1 Ocak 2025 hastaneler açık mı, çalışacak mı?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

Bugün hastaneler açık mı sorusu sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günlerden biridir. Bu sebeple pek çok resmi ve özel kurum bu tarihte hizmet vermemektedir. Peki; 1 Ocak hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler saat kaça kadar açık, sağlık ocakları-ASM kapalı mı?

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

1 OCAK HASTANELER TATİL Mİ?

1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak sağlık sektöründe açık olacak.

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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?

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BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 hastaneler tatil mi, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı, ASM çalışıyor mu?
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