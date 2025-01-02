BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

2 OCAK NE KANDİLİ?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak'ta idrak edilecek. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılır.

Regâib Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.