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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
09:13
Regaip Kandili 2025 yılının ilk kandili olarak İslam aleminin özel bir gecesi olacak. Yılın ilk kandilini maneviyat yüklü geçirmek isteyenler "bugün kandil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan rahmet ve bereket ayları üç ayların habercisi olan ilk kandil Diyanet takvimiyle kontrol ediliyor. Peki, bugün kandil mi, Regaip Kandili ne zaman? İşte, yanıtı…