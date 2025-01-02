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Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:13

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili 2025 yılının ilk kandili olarak İslam aleminin özel bir gecesi olacak. Yılın ilk kandilini maneviyat yüklü geçirmek isteyenler "bugün kandil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan rahmet ve bereket ayları üç ayların habercisi olan ilk kandil Diyanet takvimiyle kontrol ediliyor. Peki, bugün kandil mi, Regaip Kandili ne zaman? İşte, yanıtı…

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

Üç ayların başlamasıyla yılın ilk kandili beklenmeye başladı. Müslümanların maneviyat yüklü geçireceği bu günler İslam alemine ibadetlerini gerçekleştireceği, tövbe edeceği, gündelik hayatlarını zenginleştirme fırsatı sunuyor. Yapılacak olan zikirler, dualar ve ibadetler için Diyanet takvimi sorgulanıyor. Peki, bugün kandil mi, Regaip Kandili ne zaman? İşte, yanıtı…

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

BUGÜN KANDİL Mİ?
1 Ocak bugün Hicri takvime göre Recep ayının 1. gününe denk geliyor. Bu ay içerisinde yer alan Regaip kandili ise Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecedir. Buna göre bugün Regaip Kandili idrak edilecek.

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BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

2 OCAK NE KANDİLİ?
Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak'ta idrak edilecek. İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılır.

Regâib Kandili, doğrudan Kur'an'da geçmese de dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil, diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

REGAİP KANDİLİ NEDİR, NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? 2025 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili ne zaman?

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir?" gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

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