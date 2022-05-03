Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

Giriş Tarihi: 03.05.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 07:59

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kargoların çalışma durumu merak konusu oluyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri sorgulaması yaparken 3 Mayıs 2022 Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil takvimine göre bayram tatili üç gün sürecek olup eczane, banka gibi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? İşte kargolarda son durum