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Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 03.05.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 07:59

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kargoların çalışma durumu merak konusu oluyor. Uzun süredir kargosunu bekleyen vatandaşlar Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri sorgulaması yaparken 3 Mayıs 2022 Bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım var mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil takvimine göre bayram tatili üç gün sürecek olup eczane, banka gibi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu? İşte kargolarda son durum

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

Bugün kargolar açık mı, bayramda kargolar çalışıyor mu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Genel olarak resmi tatillerde çoğu dağıtım şirketi de kapalı oluyor ve tatil süresince hizmet vermiyor. Kargo şirketleri genellikle haftanın altı günü hizmet veriyor. Kimi şirketler ise yalnızca hafta içi çalışıyor. Ancak birkaç gün süren resmi tatillerde kargo şirketleri de çalışmıyor. Peki Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak. Dolayısıyla Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, PTT kargo ve diğer kargo şirketleri bayram sürecinde hizmet vermiyor. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

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Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI OLACAK?

2 Mayıs'ta başlayan bayram tatilinde kargoların açık olup olmadığı merak konusudur. Birçok kargo firması bayram tatilinde kurye işlerinin kapalı olacağını bildirdi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAPALI OLACAK FİRMALAR

2 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar kargolar hizmet vermeyecek. Bu sebeple 30 Nisan'a kadar gelmeyen kargolarınız, en erken 6 Mayıs tarihinde size ulaşmış olacak. Hizmet vermeyecek kargo firmaları arasında şunlar yer alıyor.

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?

AGT Kargo,

UPS Kargo,

Aras Kargo,

MNG Kargo,

PTT Kargo,

Sürat Kargo,

Yurtiçi Kargo,

Bugün kargolar açık mı? 3 Mayıs 2022 Bayramın ikinci günü kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapılıyor mu?
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