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Haberler Yaşam Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:13

Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü için nefesler tutuldu. Milyonlar geçtiğimiz hafta da izleyemedikleri bu dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı o tarih için bekleyişe geçerken sabah saatlerinden itibaren kanalın yayın akışını inceliyor. Bu noktada "12 Ocak 2022 Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapım geçtiğimiz hafta da yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmemişti. Peki, Atv yayın akışı ile Bugün bu akşam Kuruluş Osman yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv yayın akışı ile Kuruluş Osman yeni bölüm için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta da ekranlara gelmeyen yapımın bu hafta yeni bölümünü yayınlaması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın akışı içerisinde yer almadığı görüldü. Buna göre; "12 Ocak 2022 Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları sabah saatlerinden bu yana yanıt arıyor. İşte 12 Ocak Atv yayın akışı ile Kuruluş Osman bu akşam neden yok sorusunun yanıtı…

Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN YOK MU?

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün yılbaşı tatili nedeniyle ekranlarda yer almaması beklenirken öte yandan yapımın yerine yayın akışı içerisinde Çakallarla Dans 4 filmi yer aldı.

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Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 4
22:00 Büyük Felaket

Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

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