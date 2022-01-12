Bugün Kuruluş Osman var mı, bu akşam yok mu? 12 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile bu hafta Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü için nefesler tutuldu. Milyonlar geçtiğimiz hafta da izleyemedikleri bu dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı o tarih için bekleyişe geçerken sabah saatlerinden itibaren kanalın yayın akışını inceliyor. Bu noktada "12 Ocak 2022 Bugün Kuruluş Osman yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapım geçtiğimiz hafta da yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmemişti. Peki, Atv yayın akışı ile Bugün bu akşam Kuruluş Osman yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…