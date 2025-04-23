Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

Bu yıl 23 Nisan, Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasına rağmen A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi zincir marketlerde herhangi bir saat değişikliği olmayacak. Marketler, her zamanki açılış ve kapanış saatlerine göre müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.