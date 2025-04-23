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Haberler Yaşam Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:47

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, birçok kişi marketlerin açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini merak ediyor. A101, Migros, ŞOK ve BİM gibi zincir marketlerden alışveriş yapmayı planlayanlar için bu marketlerin 23 Nisan'daki açılış ve kapanış saatleri araştırma konusu oldu. Peki, marketler bugün açık mı, kapalı mı?

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, zincir marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi sık tercih edilen marketlerin 23 Nisan Çarşamba günü hizmet verip vermeyeceği, çalışma saatlerinin nasıl olacağı soruları gündemde. Peki 23 Nisan'da marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A101, Migros, ŞOK ve BİM'in 23 Nisan mesai saatleriyle ilgili detaylar...

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?
Bu yıl 23 Nisan, Çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmasına rağmen A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi zincir marketlerde herhangi bir saat değişikliği olmayacak. Marketler, her zamanki açılış ve kapanış saatlerine göre müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

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Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri

23 NİSAN'DA NERELER KAPALI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.

Bugün marketler açık mı, kapalı mı? İşte, 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri