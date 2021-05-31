Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri 2021