Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pazartesi sabahına başladığımız bugün, marketlerin çalışma saatleri, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri bu süreç zarfında yeniden düzenlendi. Bu noktada, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri'nin duyurduğu genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 20.00 arasında çalışırken hafta sonu ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.