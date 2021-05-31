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Haberler Yaşam Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 08:14

, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile beraber A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri 2021

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pazartesi sabahına başladığımız bugün, marketlerin çalışma saatleri, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi, hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri bu süreç zarfında yeniden düzenlendi. Bu noktada, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık soruları gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İçişleri'nin duyurduğu genelgede, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi zincir marketler için detaylar yer alırken hafta sonu bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri de aktarıldı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri değiştirildi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 20.00 arasında çalışırken hafta sonu ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

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Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

Bugün marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık ve akşam saat kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

ZORUNLU İHTİYAÇ DIŞINDAKİ ÜRÜNLER HAFTA SONU YASAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

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