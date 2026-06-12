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Haberler Yaşam Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:05

Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

"Bugün okullar tatil mi?" sorusu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan 12 Haziran tarihine ilişkin detaylar ön plana çıktı. Böylece 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil olup olmadığına ilişkin resmi karar netleşti. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın öncesinde; okulların fiziki olarak hazır hale getirilmesi, soru kitapçıklarının güvenliği ve optik form düzenleme süreçleri planlandı.

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Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

13 Haziran'da yapılacak LGS sınavının önceki günü; derslerin devam edip etmeyeceği ve okullarda yoklama alınıp alınmayacağına ilişkin süreç eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda, bugüne ait okul çalışma düzeni belli oldu. Böylece 12 Haziran 2026 Cuma gününde öğrenci, öğretmen ve velilerin planları şekillendi.

Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

12 HAZİRAN CUMA BUGÜN TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

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Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

12 HAZİRAN NEDEN TATİL EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla kritik bir adım attıklarını belirtti. Sınav binalarında yapılacak fiziksel düzenlemeler, sıra numaralarının kontrolü, optik formların dağıtımı ve güvenlik önlemlerinin eksiksiz tamamlanması için cuma günü tüm Türkiye genelinde eğitim ve öğretime ara verildi.

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Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

BUGÜN HANGİ OKULLAR KAPALI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı karar kapsamında, 12 Haziran Cuma günü okul öncesi (kreş ve anaokulları), ilkokullar, ortaokullar ve liselerin tamamında dersler yapılmayacak.

Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

12 HAZİRAN'DA ÖĞRETMENLER ÇALIŞACAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, okulların tatil edildiği 12 Haziran Cuma günü sadece öğrenciler için bir dinlenme günü olmayacak. Eğitim kurumlarındaki fiziki hazırlıkların koordinasyonu dışında kalan tüm öğretmenler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB

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