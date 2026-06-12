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Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 07:05
Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!
"Bugün okullar tatil mi?" sorusu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan 12 Haziran tarihine ilişkin detaylar ön plana çıktı. Böylece 12 Haziran 2026 Cuma gününün tatil olup olmadığına ilişkin resmi karar netleşti. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın öncesinde; okulların fiziki olarak hazır hale getirilmesi, soru kitapçıklarının güvenliği ve optik form düzenleme süreçleri planlandı.