Bugün okul var mı, tatil mi? MEB ile 12 Haziran 2026 Cuma Okul Tatil Durumu Açıklandı!

12 HAZİRAN CUMA BUGÜN TATİL Mİ, OKULLAR KAPALI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.