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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:58
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!
Türkiye'nin dört bir yanında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, birçok ili beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde don ve buzlanma nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken 11 Nisan Cuma günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Bununla birlikte gözler, valiliklerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 11 Nisan Cuma günü okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?