BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

HAVA NASIL OLACAK?

11 Nisan Cuma günü, Türkiye genelinde hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz kıyıları ve Çanakkale dışında, diğer bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanaklar, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Ayrıca, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya'nın doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgelerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi de mevcut.