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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 06:58

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

Türkiye'nin dört bir yanında hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı, birçok ili beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde don ve buzlanma nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken 11 Nisan Cuma günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Bununla birlikte gözler, valiliklerden yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 11 Nisan Cuma günü okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar gelirken; sağanak yağış, kar ve toz taşınımına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Özellikle kar yağışının yoğunlaştığı bazı bölgelerde, vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.Peki, 11 Nisan Cuma günü okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi? İşte, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda son durum...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün, 11 Nisan Cuma günü, bazı illerdeki okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilmiştir. Valilikler, bu durumu duyurarak öğrencilerin güvenliği için gerekli tedbirleri almışlardır.

İşte tatil edilen iller:

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 11 Nisan Cuma günü şehirde beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir günlük ara verildiğini duyurdu. Vali Şahin, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini ön planda tutarak, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, Ankara'daki tüm okullarda bugün eğitim faaliyetleri durdurulmuştur.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!

HAVA NASIL OLACAK?
11 Nisan Cuma günü, Türkiye genelinde hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz kıyıları ve Çanakkale dışında, diğer bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağmur ve sağanaklar, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Ayrıca, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya'nın doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar öngörülüyor. İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Karadeniz'in iç bölgelerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi de mevcut.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 11 Nisan Cuma eğitime ara verilen il ve ilçeler için gözler Valilik açıklamalarında!
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