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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar
Giriş Tarihi: 18.03.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 23:39

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporları baz alınarak yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle peş peşe son dakika kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. MGM tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarına göre 18-19-20-21 Mart tarihlerinde beklenen yağış sebebiyle İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde valilikler tarafından kar tatili ilan edilmeye devam ediyor. Bulundukları illerdeki kar tatili son durumu öğrenmek isteyenler yoğun şekilde yarın "18 Mart bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 18 Mart bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Bugün okullar tatil mi? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son dakika hava durumu raporları sonrasında yurt genelinde kar yağışı beklenmesi sonrasında başta İstanbul'da olmak üzere pek çok ilimizde valilikler tarafından peş peşe son dakika kar tatili haberleri duyuruluyor. Kar yağışı etkili olan illerimizde okulların tatil olup olmadığını öğrenmek isteyenler ise "18 Mart bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yoğun şekilde cevap arıyor.

18 MART BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

Bugün okullar tatil mi? sorusunun yanıtları ve il il son dakika kar tatili haberleri şöyle;

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 21 MART'A KADAR ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği, kentte yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart Pazartesi'ye kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart tarihlerinde kente yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valilik koordinasyonunda ilgili kurumlarla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı belirtildi.

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Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

MUŞ'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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