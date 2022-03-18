Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Giriş Tarihi: 18.03.2022 00:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 23:39

Bugün okullar tatil mi? 18-19-20-21 Mart bugün hangi illerde okullar tatil - kar tatili var? Valiliklerden peş peşe açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporları baz alınarak yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle peş peşe son dakika kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. MGM tarafından yayımlanan güncel hava durumu raporlarına göre 18-19-20-21 Mart tarihlerinde beklenen yağış sebebiyle İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde valilikler tarafından kar tatili ilan edilmeye devam ediyor. Bulundukları illerdeki kar tatili son durumu öğrenmek isteyenler yoğun şekilde yarın "18 Mart bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan 18 Mart bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.