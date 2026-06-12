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Bugün okullar tatil mi, kapalı mı olacak? MEB 12 Haziran 2026 Cuma Tatil Kararı Açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:03
Bugün okullar tatil mi, kapalı mı olacak? MEB 12 Haziran 2026 Cuma Tatil Kararı Açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.