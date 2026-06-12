Bugün okullar tatil mi, kapalı mı olacak? MEB 12 Haziran 2026 Cuma Tatil Kararı Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafta sonu yapılacak büyük sınav öncesinde okul binalarının düzenlenmesi için cuma gününün idari izin ilan edildiğini duyurdu. 12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil ve neden ders yok soruları tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde sorgulanıyor.