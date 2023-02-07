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Haberler Yaşam BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:42

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 2. Döneme başlamaya hazırlanan okullarda planlar kar yağışı ve 7.7 şiddetindeki deprem sonrası değişti. Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime ara verilmişti. Kahramanmaraş depremi sonrası ''Bugün okullar tatil mi, ders var mı?'' soruları yeniden öğrenciler ve öğretmenlerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, kaç gün ve ne zamana kadar tatil oldu sorularına yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte, konuya ilişkin MEB açıklaması!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

Bugün okullar tatil mi, hangi illerde tatil soruları gündemdeki yerini koruyor. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar için kar tatili açıklaması gelmişti. Dün sabah yaşanan 7,7 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ile yakından takip edilirken okulların akıbeti merak uyandırdı. Bilançonun ağırlaştığı kaydedilirken çevre iller başta olmak üzere 81 ilde öğrenci, öğretmen ve veliler gözlerini tatil haberleri için gelecek açıklamalara çevirdi. Bu noktada İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Şubat Salı okullar açık mı kapalı mı, kaç gün tatil, ne zamana kadar okul yok? İşte, MEB'den gelen o açıklama…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

MEB son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olduğunu duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için eğitim öğretime ara verildi.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN AÇILACAK?

Özer açıklamasında şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz.

Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek."

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

Bakan Özer, daha önceki açıklamasında ise tatil süresinin deprem bölgesindeki illerde değişkenlik gösterdiğini belirtmişti:

''Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece bir hafta eğitim öğretime ara vereceğiz.''

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Ülkemizin büyük bölümünde görülecek kar yağışlarının Marmara'nın güneyi ve doğusu, Akdeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz geneli, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışları ile birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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