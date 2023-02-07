BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir okullar tatil mi, kaç gün? MEB tatil olan illeri duyurdu!

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 2. Döneme başlamaya hazırlanan okullarda planlar kar yağışı ve 7.7 şiddetindeki deprem sonrası değişti. Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime ara verilmişti. Kahramanmaraş depremi sonrası ''Bugün okullar tatil mi, ders var mı?'' soruları yeniden öğrenciler ve öğretmenlerin gündemindeki yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, kaç gün ve ne zamana kadar tatil oldu sorularına yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 7 Şubat Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte, konuya ilişkin MEB açıklaması!