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Haberler Yaşam BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:18

BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...

ŞOK, hafta sonu fırsatlarını duyurdu. Zincir markette 29 Mart - 01 Nisan tarih aralığında geçerli olacak indirimler alışverisşseverlerin listesinde yerini aldı. Bu haftaya özel 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimler dikkat çekti. Bu indirimle birlikte 499 TL olan bulaşık makinesi kapsülü 299 TL'den satışa sunuluyor. Peki, 29 Mart - 01 Nisan ŞOK aktüel indirimler neler? İşte, yeni hafta fırsatları...

BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...

ŞOK aktüel 29 Mart - 01 Nisan tarihlerinde geçerli olacak indirimler belli oldu. Deodorant, diş fırçası, şampuan çeşitleri, bulaşık makinesi kapsülü ve oyuncak çeşitleri raflarda alıcısıyla buluşacak. Peki, hafta sonu ŞOK aktüel ürünleri neler? İşte, 29 Mart - 01 Nisan ŞOK aktüel indirimleri...

BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...

29 MART - 01 NİSAN ŞOK AKTÜEL

Vintage Temalı Arabalar 149 TL

Beşli Araba Seti 349 TL

Uzaktan Kumandalı Spor Araba 399 TL

Kutu Oyunu 149 TL

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BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI!

Filtre Kahve Makinesi 2.799 TL

Tam Otomatik Espresso Makinesi 13.999 TL

109 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV 6.599 TL

BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...

MART AYI BOYUNCA 100 ÜRÜNDE GEÇEN SENENİN MART FİYATLARI!

BUGÜN SATIŞTA!💥29 Mart-1 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kahve makinesi, TV, cep telefonu...