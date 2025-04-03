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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 09:26

Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 3 Nisan 2025 güncel TV yayın akışını araştırıyor. Normalde Perşembe akşamları ekrana gelen İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Siyah Kalp gibi dizilerin yayın durumu netleşirken, hangi yapımların yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 3 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Bayram tatili sebebiyle televizyon kanallarında yayın akışı değişirken, izleyiciler Perşembe akşamı ekrana gelecek yapımları merak ediyor. Özellikle İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Siyah Kalp gibi sevilen dizilerin bu hafta yeni bölümleriyle yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde. Bu kapsamda 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi mercek altına alınıyor. İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve programların listesi…

Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş-Göztepe
22:40 Başka Bir Gün
01:40 Bir Gece Masalı
04:30 Hercai

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Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Piyasa
01:45 Yargı
05:15 Yargı

Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:45 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Portreler "Kayahan"
21:30 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
00:10 Bir Zamanlar İstanbul
02:45 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes: Gölge Oyunları"
04:40 Seksenler

Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kağıtçı
21:45 Sosyete Şaban
23:30 Siyah Kalp
02:15 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar