Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Bayram tatili sebebiyle televizyon kanallarında yayın akışı değişirken, izleyiciler Perşembe akşamı ekrana gelecek yapımları merak ediyor. Özellikle İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Siyah Kalp gibi sevilen dizilerin bu hafta yeni bölümleriyle yayınlanıp yayınlanmayacağı gündemde. Bu kapsamda 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi mercek altına alınıyor. İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve programların listesi…