Haberler
Yaşam
Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
09:26
Bugün televizyonda neler var? 3 Nisan Perşembe ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri ertelendi. Bugün televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 3 Nisan 2025 güncel TV yayın akışını araştırıyor. Normalde Perşembe akşamları ekrana gelen İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Siyah Kalp gibi dizilerin yayın durumu netleşirken, hangi yapımların yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 3 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...