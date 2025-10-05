Haberler
Yaşam
Bugün televizyonda neler var? 5 Ekim 2025 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler
Giriş Tarihi: 05.10.2025 08:35
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 08:38
Bugün televizyonda neler var? 5 Ekim 2025 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler
5 Ekim 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV gibi kanalların güncel yayın akışları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programları, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuyla araştırılıyor. İşte 5 Ekim 2025 ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ve detaylı liste.