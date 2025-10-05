Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 5 Ekim 2025 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler
Giriş Tarihi: 05.10.2025 08:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 08:38

Bugün televizyonda neler var? 5 Ekim 2025 Pazar ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler

5 Ekim 2025 Pazar günü televizyon ekranlarında dikkat çekici yapımlar izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV gibi kanalların güncel yayın akışları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programları, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuyla araştırılıyor. İşte 5 Ekim 2025 ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı ve detaylı liste.

5 Ekim 2025 Pazar akşamını ekran karşısında geçirmeye hazırlanan diziseverler, bu akşam hangi yapımların ekranda olacağını araştırıyor. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV'nin güncel programları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, bu akşam TV'de neler var? İşte 5 Ekim 2025 televizyon yayın akışı;

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

5 EKİM PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Aşk ve Gözyaşı

16.00 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

5 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Yumurcak Küçük Kovboy

15.30 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23.15 Arka Sokaklar

5 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

5 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 Benim Güzel Ailem

08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat