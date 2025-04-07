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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 14:09

Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

7 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi belli oldu. Bayram tatilinin ardından, birçok dizi yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor. 9 günlük tatil süresince bazı diziler ara vermişti, ancak bugün izleyiciler, hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını öğrenmek için ekran başına geçiyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 7 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

7 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı netleşti. Bayram tatilinin ardından ekranlar yeniden hareketleniyor ve diziler, programlar ve sinema filmleri ekrana geliyor. ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 gibi yayın akışları, izleyicilere hangi yapımların bu akşam ekranlarda olacağını gösteriyor. Peki; bugün televizyonda neler var, hangi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek? İşte, detaylar...

Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:20 Dedektif Galban / Yabancı Sinema
01:20 Bir Gece Masalı
03:50 Dedektif Galban / Yabancı Sinema
05:50 Hercai

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Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

TRT 1 Yayın Akışı
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Teşkilat
02.50 Seksenler
03.40 Teşkilat

Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

KANAL D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
05:00 Kuzey Güney

Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:15 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti