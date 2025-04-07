Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

7 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı netleşti. Bayram tatilinin ardından ekranlar yeniden hareketleniyor ve diziler, programlar ve sinema filmleri ekrana geliyor. ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 gibi yayın akışları, izleyicilere hangi yapımların bu akşam ekranlarda olacağını gösteriyor. Peki; bugün televizyonda neler var, hangi diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek? İşte, detaylar...