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Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
14:09
Bugün televizyonda neler var? 7 Nisan 2025 Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
7 Nisan 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi belli oldu. Bayram tatilinin ardından, birçok dizi yeni bölümleriyle ekranlara dönüyor. 9 günlük tatil süresince bazı diziler ara vermişti, ancak bugün izleyiciler, hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını öğrenmek için ekran başına geçiyor. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? İşte, 7 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...