Bugün televizyonda neler var? İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 17.01.2026 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:11

Bugün televizyon ekranlarında çeşitli dizi, film ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Özellikle akşam saatlerinde öne çıkan yapımlar dikkat çekerken bugün televizyonda neler var sorusu yanıt arıyor. İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı.

Bu akşamı ekran karşısında geçirmeyi planlayan diziseverler bu akşam televizyonda neler var sorusuyla kanalların günlük akışını takip ediyor. İşte 17 Ocak 2026 Cumartesi ATV, Kanal D, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı ile bugünkü diziler;

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 Atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ
13:30 Çakallarla Dans 3
15:30 Sağ Sağlim
17:10 Sümela'nın Şifresi Temel
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kirpi Sonic
22:30 A.B.İ
02:00 Kardeşlerim

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı
05:25 Yedi Numara
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
01:50 Taşacak Bu Deniz
04:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
00:15 Eşref Rüya
02:30 Poyraz Karayel

STAR YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Bizim Köyün Şarkısı
22:15 Bizim Köyün Şarkısı
00:30 Alemde Bir Gece

SHOW YAYIN AKIŞI
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Gülen Adam
15:30 Veliaht Tekrar
18:25 Show Haber
20:00 Güldür Güldür Show tekrar
00:15 Kızılcık Şerbeti