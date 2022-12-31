Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışma saatleri İstanbullular tarafından merakla inceleniyor. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeyi planlayanlar Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor sorusuyla otobüs, metrobüs, Marmaray, metro gibi toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerini inceliyor. Bunun yanı sıra 31 Aralık – 1 Ocak yılbaşında metro ve metrobüs ücretsiz mi sorusu da yanıt arayanlar arasında bulunuyor. Peki, Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? İşte 31 Aralık toplu taşıma saatleri ile bu sorulara ilişkin yanıtlar…