Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

Metro ve metrobüs kaça kadar açık, gece saat kaça kadar var, sabaha kadar çalışıyor mu gibi sorular yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının güncel çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirip eve dönüş için toplu taşımayı tercih edecek olan vatandaşlar, Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi gibi sorularla inceleme yapıyor. Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı gibi sorular son açıklamalar ışığında yanıt buldu. 31 Aralık toplu taşıma saatleri ile 31 Aralık toplu taşıma çalışma saatleri belli oldu.