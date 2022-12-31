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Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 10:17

Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

31 Aralık yılbaşı gecesi toplu taşıma çalışma saatleri İstanbullular tarafından merakla inceleniyor. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeyi planlayanlar Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor sorusuyla otobüs, metrobüs, Marmaray, metro gibi toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerini inceliyor. Bunun yanı sıra 31 Aralık – 1 Ocak yılbaşında metro ve metrobüs ücretsiz mi sorusu da yanıt arayanlar arasında bulunuyor. Peki, Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? İşte 31 Aralık toplu taşıma saatleri ile bu sorulara ilişkin yanıtlar…

Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

Metro ve metrobüs kaça kadar açık, gece saat kaça kadar var, sabaha kadar çalışıyor mu gibi sorular yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının güncel çalışma durumu merak ediliyor. Yılbaşı gecesini dışarıda geçirip eve dönüş için toplu taşımayı tercih edecek olan vatandaşlar, Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi gibi sorularla inceleme yapıyor. Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı gibi sorular son açıklamalar ışığında yanıt buldu. 31 Aralık toplu taşıma saatleri ile 31 Aralık toplu taşıma çalışma saatleri belli oldu.

Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR?

Yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayıları sıklaştırıldı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta toplam 168 sefer düzenleyecek. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

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Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek. Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168'e çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

31 ARALIK METRO VE METROBÜSLER SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

Bugün toplu taşıma kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? Yılbaşı gecesi metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs gece saat kaça kadar var, açık mı? 31 Aralık toplu taşıma saatleri

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY VE METROBÜS) ÜCRETSİZ Mİ?

Öte yandan Marmaray yılbaşında ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi İstanbul'daki Marmaray, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN ücretsiz olacak.

2023 ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entagrasyona dahil olan İETT, Metro, Finiküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

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