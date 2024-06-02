BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran Pazar LGS günü otobüs, metro, vapur, Marmaray bedava mı?

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması sınavın 2 saat öncesinden başlayıp, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Öğrencilerin sınav konsantrasyonunu koruması için de İBB Zabıta Daire Başkanlığı, gürültü şikayetlerine müdahale edecek. Ayrıca dikkati dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olunacak.