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BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran Pazar LGS günü otobüs, metro, vapur, Marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
08:33
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Haziran Pazar LGS günü otobüs, metro, vapur, Marmaray bedava mı?
2 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak LGS öncesi öğrenciler ve öğretmenler toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyorlar. 2 Haziran sabahı Liselere Geçiş Sınavı(LGS) için 1 milyon 38 bin 192 öğrenci yola çıkacak. LGS 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. Bu noktada sınav saatlerinde toplu taşımadaki yoğunluk sebebiyle ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. O açıklama geldi. Peki, 2 Haziran LGS günü toplu taşıma ücretsiz mi, kimlere ücretsiz?